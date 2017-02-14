Сергей Левашев: У погибшего мальчика было вирусное поражение всех ребер
Директор СДЮШОР «Витязь» Сергей Левашев прокомментировал инцидент, произошедший в подольской школе 11 февраля.
В результате драки с партнером по команде после тренировки умер 14-летний нападающий команды «Витязь"-2003 Илья Солнышкин.
Трагедия произошла в раздевалке подольского дворца «Витязь» по окончании тренировки. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помочь Солнышкину не смогла. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.
— Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?
— Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.
— В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…
— Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной — наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.
— Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?
— У всех хорошие отношения. И школа наша — одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей — это коллективный вид спорта.
Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов — чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.
— Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?
— Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно. (Любовь ТИШИНСКАЯ).
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