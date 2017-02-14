Сергей Левашев: У погибшего мальчика было вирусное поражение всех ребер

В результате драки с партнером по команде после тренировки умер 14-летний нападающий команды «Витязь"-2003 Илья Солнышкин.

Трагедия произошла в раздевалке подольского дворца «Витязь» по окончании тренировки. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помочь Солнышкину не смогла. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

— Что, на ваш взгляд, стало причиной трагедии?

— Погибший ребенок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы, о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех ребер.

— В настоящее время тренеры отстранены от работы на период проверки…

— Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной — наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.

— Какие взаимоотношения были у погибшего с коллективом?

— У всех хорошие отношения. И школа наша — одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей — это коллективный вид спорта.

Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов — чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.

— Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего?

— Мы уже помогли и еще сделаем все, что нужно. (Любовь ТИШИНСКАЯ).