Вся правда о трагедии в Подольске

«СКОРАЯ» ПРИЕХАЛА БЫСТРО — НО БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО

То, что произошло в минувшую субботу в Подольске, должно было случиться рано или поздно. Как бы ни прискорбно и кощунственно было такое заявлять. И, если не остановить этот снежный ком, оно может повториться не раз.

Вечером 11 февраля после тренировки команды «Витязь-2003» в раздевалке произошла драка. С виду — обычная; такие случаются между мальчишками сотни раз. Зайдите на сайт хоккейной школы «Витязя»: хотя дети, изображенные на фотографиях, младше, чем они сейчас, они все равно остаются детьми. С детским представлением о мире, только-только начинающие обретать мужицкую силу, которая уже может оказаться фатальной….

В некоторых командах постарше тренеры заводят правило: не отдал пас, отдай штраф — 200 рублей. Нет денег — можешь «получить». Не знаем точно, что конкретно случилось в данной ситуации, но можно предположить, что именно такой диалог состоялся между ребятами в раздевалке. Погибший Илья Солнышкин подрался со Станиславом Я. (фамилия известна редакции). Затем к драке присоединился один из лидеров команды Иван Ч. (фамилия известна редакции).

У этого игрока в 17 матчах 48 (28+20) очков, он — второй бомбардир команды. Поговаривают, что мальчик этот «переписанный», то есть с поддельным возрастом. На самом же деле, он якобы на два года старше. А отец его, по слухам — некий криминальный авторитет из одного из городов, расположенных в области по соседству с Московской. Но опровергнуть или подтвердить данную информацию «СЭ» пока не может. У Солнышкина же — всего 3 (1+2) очка. И, как рассказывают — по мнению ребят, такой партнер, если его действительно выпустили с ними в одном звене, оказался для них лишним.

Удар — и Илья упал, стукнувшись головой об лавку. Изо рта пошла кровь. Спохватились сразу. «Скорая» приехала через 20 минут — но было уже поздно.

В ДЕТСКОМ ХОККЕЕ ЦАРЯТ ПОРЯДКИ 90-Х

Драки между мальчишками были, есть и будут. Драться они могут по любому поводу, будь то лидерство, репутация в коллективе или пустяковая детская обида. Но когда драки происходят за место в составе — за свое будущее и лучшую жизнь — то жди беды.

«Видишь, у мамы шуба порвалась, — когда станешь хоккеистом, купишь мне новую», — нервно говорит своему 7-летнему сыну женщина, чья семья явно не сводит концы с концами. «Играй, становись сильным, смелым, развитым физически и духовно», — а вот такое в раздевалках детских спортивных школ можно услышать все реже… И родителей, свято любящих хоккей просто как одну из лучших спортивных игр, становится все меньше. Зато все больше тех, кто видит в детях будущее средство для зарабатывания денег.

Доходы у хоккеистов по сравнению с обычными гражданами колоссальные. Даже самый посредственный игрок КХЛ получает в среднем 10 миллионов рублей в год. Идите-ка, заработайте эти деньги в офисах, в таксопарке или в салоне связи! Родителям, воспитывающим таких детей, в среднем по 30−45 лет. Они сами росли в 90-е — когда взять за горло, дать в морду или, если есть, «на лапу» считалось чуть ли не нормой. Пролезть, куда не пускают, закрепиться там всеми средствами — главное в жизни. Именно с таким кредо подобные люди продолжают существовать. В обычной жизни получается все реже — благо законодательство многое регулирует, но если можно пустить методы из 90-х в ход ради будущего своего чада — почему нет.

Многие сетуют, что папы и мамы кричат с трибун во время игр детских команд непотребные вещи. Но это лишь одна сторона медали, причем самая безобидная. Даже пресловутые крики «Убей его!» в 99,9% случаев заканчиваются рукопожатиями под трибунами и совместным обсуждением матча.

Другое дело, когда спор заходит за попадание в состав. Усугубляют ситуацию и сами тренеры. Переписанный возраст детей, поборы за подкатки (так называют дополнительные занятия за деньги), напряженная атмосфера между родителями, драки между детьми и самими родителями друг с другом, побои родителями чужих детей, группировки, приезд «на квартиру для разборок». Красивый букет? Продолжить перечисление?

ВОЙНА ЗА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ

Что-то это очень сильно напоминает. Да, ту самую эпоху безвластия, и как следствие, беззакония. Именно такие порядки 90-х (далеко не везде, но еще очень много где) до сих пор царят сейчас в детском хоккее. Они превратились в систему, которую не так просто сломать. А ведь сломать — мало; нужно еще и создать новую на месте старой. Для этого у нас есть федерация хоккея, которая начала заниматься этим, похоже, лишь в 2015 году. А для создания новой системы нужно минимум лет пять, а то и все десять.

Порой сами тренеры культивируют нервную обстановку вокруг детской команды. Но чаще им просто на все наплевать. Они не растят личностей, спортсменов, победителей. Вышел на лед, провел упражнения, дети побегали между конусов и автомобильных шин — и конец тренировки. А на подкатке за то же самое можно получить дополнительные — и очень неплохие! — деньги. Слава богу, каким-то образом у нас еще остались тренеры, которые просто любят свое дело и стараются растить нормальных людей. Но их не так много.

Детская команда формируется из ребят, чьи родители, как правило, — люди с достатком средним или выше среднего. Ниже сегодня не бывает — бедные просто не потянут занятия своих детей дорогим видом спорта. Те, кто выше среднего, сразу решают финансовый вопрос с тренером. За подкатку платят не 1000, а 5000 рублей… С их детьми работают, на остальных обращают внимание гораздо реже. Затем они попадают в состав на игры — а это основной стимул и одновременно один из главных критериев роста в мастерстве. Остальные либо не выдерживают, либо терпят, либо выходят на «священную войну». Причем выходят даже те, чьи дети и не особо-то и сами хотят расти и развиваться. В бессмысленной и беспощадной битве не выдерживает детская психика. Юные хоккеисты, вместо того чтобы крепнуть как команда, дерутся между собой. А теперь — еще и погибают.

Выживают же сильнейшие. Либо самые мастеровитые, которым от бога было дано стать Игроками, либо самые нахрапистые. Последних — большинство. А ведь если бы все развивались равномерно, глядишь, и до профессионалов добиралось бы намного большее количество парней, чем мы сейчас получаем на выходе из детских спортивных школ. И, может, многие не уезжали бы в юниорские лиги Северной Америки.

Так почему же это превратилось в тенденцию, которая теперь привела к трагедии? Да просто потому, что многие родители устают бороться с хамским, мерзким быдлом.

И конца этому не видно.