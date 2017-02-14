Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28770993/
14 февраля 2017, 15:26 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» пропустил десять шайб от «Толпара» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Уфе усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Толпаром», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в Уфе <nobr>усть-каменогорский</nobr> Алтай повторно сыграл с <span class=error>Толпаром</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уфимцы десять раз за игру поразили ворота усть-каменогорцев. В составе «Толпара» отличились: Руслан Гайсин, Тимур Ахияров, Иван Биткин, Эрик Хасанов, Ранис Миргалиев (дубль), Даниил Скориков (дубль) и Максим Аскаров. «Алтай» ответил одной шайбой в исполнении Адиля Бекетаева.

14 февраля в Екатеринбурге усть-каменогорский «Алтай» сыграет с «Авто».

«Толпар» — «Алтай» 10:1 (3:1, 3:0, 4:0)

Шайбы:
1:0 — 07:02 Гайсин (Аскаров, Миргалиев). В равенстве
1:1 — 07:32 Бекетаев (Щёкин). В большинстве
2:1 — 16:20 Ахияров (Гайсин, Миргалиев). В большинстве
3:1 — 19:58 Биткин (Миргалиев, Гайсин). В равенстве
4:1 — 23:00 Хасанов (Красильников). В равенстве
5:1 — 25:51 Миргалиев (Гайсин, Биткин). В равенстве
6:1 — 35:38 Скориков (Кузьмин). В равенстве
7:1 — 40:53 Скориков (Кузьмин, Маргамов) р. В большинстве
9:1 — 44:54 Аскаров (Сытый, Миргалиев). В равенстве
10:1 — 56:57 Миргалиев (Аскаров, Гайсин). В равенстве

Вратари: Булыгин — Шутов
Штраф: 4:20 (4:2, 0:18, 0:0).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Назван идеальный соперник для следующего боя Жакиянова

СМИ считают, что непобежденный американец бьет почти так же, как Головкин

Джейкобс рассказал, почему бой с Головкиным не состоялся в декабре