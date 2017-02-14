«Алтай» пропустил десять шайб от «Толпара» в матче МХЛ

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Уфимцы десять раз за игру поразили ворота усть-каменогорцев. В составе «Толпара» отличились: Руслан Гайсин, Тимур Ахияров, Иван Биткин, Эрик Хасанов, Ранис Миргалиев (дубль), Даниил Скориков (дубль) и Максим Аскаров. «Алтай» ответил одной шайбой в исполнении Адиля Бекетаева.



14 февраля в Екатеринбурге усть-каменогорский «Алтай» сыграет с «Авто».



«Толпар» — «Алтай» 10:1 (3:1, 3:0, 4:0)



Шайбы:

1:0 — 07:02 Гайсин (Аскаров, Миргалиев). В равенстве

1:1 — 07:32 Бекетаев (Щёкин). В большинстве

2:1 — 16:20 Ахияров (Гайсин, Миргалиев). В большинстве

3:1 — 19:58 Биткин (Миргалиев, Гайсин). В равенстве

4:1 — 23:00 Хасанов (Красильников). В равенстве

5:1 — 25:51 Миргалиев (Гайсин, Биткин). В равенстве

6:1 — 35:38 Скориков (Кузьмин). В равенстве

7:1 — 40:53 Скориков (Кузьмин, Маргамов) р. В большинстве

9:1 — 44:54 Аскаров (Сытый, Миргалиев). В равенстве

10:1 — 56:57 Миргалиев (Аскаров, Гайсин). В равенстве



Вратари: Булыгин — Шутов

Штраф: 4:20 (4:2, 0:18, 0:0).