«Алтай» пропустил десять шайб от «Толпара» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Уфе
усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Толпаром», сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уфимцы десять раз за игру поразили ворота
14 февраля в Екатеринбурге
«Толпар» — «Алтай» 10:1 (3:1, 3:0, 4:0)
Шайбы:
1:0 — 07:02 Гайсин (Аскаров, Миргалиев). В равенстве
1:1 — 07:32 Бекетаев (Щёкин). В большинстве
2:1 — 16:20 Ахияров (Гайсин, Миргалиев). В большинстве
3:1 — 19:58 Биткин (Миргалиев, Гайсин). В равенстве
4:1 — 23:00 Хасанов (Красильников). В равенстве
5:1 — 25:51 Миргалиев (Гайсин, Биткин). В равенстве
6:1 — 35:38 Скориков (Кузьмин). В равенстве
7:1 — 40:53 Скориков (Кузьмин, Маргамов) р. В большинстве
9:1 — 44:54 Аскаров (Сытый, Миргалиев). В равенстве
10:1 — 56:57 Миргалиев (Аскаров, Гайсин). В равенстве
Вратари: Булыгин — Шутов
Штраф: 4:20 (4:2, 0:18, 0:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter