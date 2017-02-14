«Снежные Барсы» всухую проиграли «Авто» в матче МХЛ

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В воротах астанчан побывало четыре безответные шайбы в исполнении Андрея Обидина (дубль), Павла Васильева и Дмитрия Носкова.



16 февраля в Уфе астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Толпаром».



«Авто» — «Снежные Барсы» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 02:24 Обидин (Шишков, Климов). В равенстве

2:0 — 32:48 Васильев (Фёдоров, Лебединец). В равенстве

3:0 — 33:52 Обидин (Воронков, Климов). В равенстве

4:0 — 43:49 Носков (Дербенёв, Голещихин). В равенстве



Вратари: Гросс — Каратаев

Штраф: 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).