«Снежные Барсы» всухую проиграли «Авто» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Екатеринбурге астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Авто», сообщает Sports.kz.
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В воротах астанчан побывало четыре безответные шайбы в исполнении Андрея Обидина (дубль), Павла Васильева и Дмитрия Носкова.
16 февраля в Уфе астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Толпаром».
«Авто» — «Снежные Барсы» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 02:24 Обидин (Шишков, Климов). В равенстве
2:0 — 32:48 Васильев (Фёдоров, Лебединец). В равенстве
3:0 — 33:52 Обидин (Воронков, Климов). В равенстве
4:0 — 43:49 Носков (Дербенёв, Голещихин). В равенстве
Вратари: Гросс — Каратаев
Штраф: 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).
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