ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста

Солнышкин скончался 11 февраля в результате драки на тренировке в Подольске.

«В офисе ФХР состоялось заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе “Витязь”, в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин. По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении тренеров команды “Витязь-2003” Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела (окончания следственных действий). На настоящий момент расследование продолжается», — говорится в сообщении.