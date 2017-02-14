ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) временно отстранила двух тренеров команды «Витязь-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста команды Ильи Солнышкина. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
Солнышкин скончался 11 февраля в результате драки на тренировке в Подольске.
«В офисе ФХР состоялось заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе “Витязь”, в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин. По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении тренеров команды “Витязь-2003” Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела (окончания следственных действий). На настоящий момент расследование продолжается», — говорится в сообщении.
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