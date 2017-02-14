ВХЛ засчитала «Бурану» техническое поражение в матче с «Торпедо»
Матч № 605 чемпионата Высшей хоккейной лиги между хоккейными клубами «Торпедо» и «Буран», который должен был пройти 13 февраля в
Усть-Каменогорске, не состоялся в связи с невозможностью участия воронежской команды.
Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
Как сообщает официальный сайт организации, на основании решения Федерации хоккея России воронежской команде «Буран» засчитано техническое поражение, а
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