ВХЛ засчитала «Бурану» техническое поражение в матче с «Торпедо»

Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



Как сообщает официальный сайт организации, на основании решения Федерации хоккея России воронежской команде «Буран» засчитано техническое поражение, а усть-каменогорской команде «Торпедо» — техническая победа с начислением трёх очков.