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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28765501/
14 февраля 2017, 9:55 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ВХЛ засчитала «Бурану» техническое поражение в матче с «Торпедо»

Матч № 605 чемпионата Высшей хоккейной лиги между хоккейными клубами «Торпедо» и «Буран», который должен был пройти 13 февраля в Усть-Каменогорске, не состоялся в связи с невозможностью участия воронежской команды.

Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

Как сообщает официальный сайт организации, на основании решения Федерации хоккея России воронежской команде «Буран» засчитано техническое поражение, а усть-каменогорской команде «Торпедо» — техническая победа с начислением трёх очков.
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