Петербургское «Динамо» переиграло «Саров» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Сергей Шестаков (14-я и 58-я минуты), также отличился Илья Назаревич (50). У гостей шайбы забросили Алексей Швалев (9) и Григорий Мищенко (52).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (по буллитам),

«Сокол» (Красноярск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Сарыарка» (Караганда) — ХК «Рязань» — 3:1,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Дизель» (Пенза) — 4:2,

«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:4,

«Динамо» (Балашиха) — «Барс» (Казань) — 2:1 (по буллитам),

ТХК (Тверь) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 3:4.