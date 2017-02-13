Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28762264/
13 февраля 2017, 22:36 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Петербургское «Динамо» переиграло «Саров» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» переиграло на своем льду «Саров» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

<nobr>Санкт-петербургское</nobr> Динамо переиграло на своем льду Саров в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Сергей Шестаков (14-я и 58-я минуты), также отличился Илья Назаревич (50). У гостей шайбы забросили Алексей Швалев (9) и Григорий Мищенко (52).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (по буллитам),

«Сокол» (Красноярск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Сарыарка» (Караганда) — ХК «Рязань» — 3:1,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Дизель» (Пенза) — 4:2,

«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:4,

«Динамо» (Балашиха) — «Барс» (Казань) — 2:1 (по буллитам),

ТХК (Тверь) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 3:4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

ФХР начала расследование трагической смерти 14-летнего хоккеиста «Витязя»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России начала собственное расследование трагической смерти 14-летнего воспитанника клуба «Витязь» Ильи Солнышкина, который скончался в результате драки на тренировке 11 февраля в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами