Петербургское «Динамо» переиграло «Саров» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» переиграло на своем льду «Саров» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
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Встреча, прошедшая в понедельник в
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (по буллитам),
«Сокол» (Красноярск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:3,
«Сарыарка» (Караганда) — ХК «Рязань» — 3:1,
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Дизель» (Пенза) — 4:2,
«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:4,
«Динамо» (Балашиха) — «Барс» (Казань) — 2:1 (по буллитам),
ТХК (Тверь) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 3:4.
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