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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28759767/
13 февраля 2017, 17:59 | Хоккей: Россия | ТАСС

ФХР начала расследование трагической смерти 14-летнего хоккеиста «Витязя»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России начала собственное расследование трагической смерти 14-летнего воспитанника клуба «Витязь» Ильи Солнышкина, который скончался в результате драки на тренировке 11 февраля в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Как сообщает телеканал «Подмосковье 360 со ссылкой на одноклубников хоккеиста, погибший Солнышкин подрался с товарищем по команде, после чего у него началось внутреннее кровотечение. Погибший мальчик ранее занимался хоккеем в Санкт-Петербурге, в школе СКА. В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.

«По итогам расследования ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Сегодня вечером состоится заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР “Витязь” (Подольск), причастных к трагическому инциденту», — говорится в сообщении пресс- службы.
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