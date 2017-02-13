ФХР начала расследование трагической смерти 14-летнего хоккеиста «Витязя»
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России начала собственное расследование трагической смерти 14-летнего воспитанника клуба «Витязь» Ильи Солнышкина, который скончался в результате драки на тренировке 11 февраля в Подольске. Об этом сообщает
пресс-служба ФХР.
Как сообщает телеканал «Подмосковье 360 со ссылкой на одноклубников хоккеиста, погибший Солнышкин подрался с товарищем по команде, после чего у него началось внутреннее кровотечение. Погибший мальчик ранее занимался хоккеем в
«По итогам расследования ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Сегодня вечером состоится заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР “Витязь” (Подольск), причастных к трагическому инциденту», — говорится в сообщении пресс- службы.
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