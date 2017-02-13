Трагедия в Подольске. Юный хоккеист умер после драки в раздевалке

11 февраля в Подольске в ледовом дворце «Витязь» произошла трагедия — скончался 14-летний хоккеист. По некоторым данным, причиной стала драка в раздевалке между подростками после тренировки. Мальчик занимался хоккеем с пяти лет — сначала в петербургском СКА, где через некоторое время стал капитаном команды, а летом 2016-го семья переехала в Московскую область, и юный хоккеист стал тренироваться в детско-юношеской школе «Витязь».



Как сообщает «Московский комсомолец», незадолго до субботнего инцидента тренер Вячеслав Курочкин решил перетасовать составы звеньев. Двоих ребят из Орла он перевёл в третью пятёрку, а новичка — в первую. Это и могло послужить причиной конфликта между подростками. Орловчане играли в команде почти два года, а он пришёл несколько месяцев назад. После тренировки в раздевалке завязалась драка. 14-летний подросток оказался на полу и неожиданно потерял сознание.



«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал его, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, он начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — приводит слова очевидца телеканал «360».



«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился о скамейку», — рассказал другой участник драки телеканалу.



Испугавшись, ребята позвали тренера, который незамедлительно вызвал медиков. На стадион оперативно прибыла бригада скорой помощи. В течение получаса врачи пытались реанимировать подростка, но спасти так и не смогли.



Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту произошедшего. По версии следствия, мальчику стало плохо после тренировки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по её итогам будет принято процессуальное решение. До этого у погибшего не было проблем со здоровьем.



41-летний тренер Вячеслав Курочкин — воспитанник ярославского хоккея. В разные годы он выступал за «Локомотив», «Нефтехимик», «Торпедо» и СКА. В 29 лет нападающий завершил карьеру и стал тренером. Несколько лет Курочкин проработал в молодёжной команде СКА — «Серебряные Львы», а затем перешёл в московский ЦСКА, где оказался в центре скандала. В 2012 году в Сеть попало видео, на котором Курочкин берёт с детей деньги за занятия в школе. На кадрах, снятых воспитанниками команды, тренер договаривается о вознаграждении с кем-то из родителей, чтобы их сын поехал в спортивный лагерь.



Примечательно, что это уже не первый смертельный инцидент с юными воспитанниками Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в не защищенную амуницией область шеи.

Курочкин арендовал в торговом центре ледовую площадку и давал частные уроки. Во время одного из упражнений 8-летний мальчик подъехал к воротам, где лежали шайбы, и присел на корточки. В это время другой ребёнок решил забить гол в эти же ворота. Брошенная шайба попала в затылок. Мальчик потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. Тогда правоохранители не усмотрели вины тренера в произошедшем.



«Идёт следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет», — прокомментировал ситуацию директор СДЮСШОР «Витязь» Сергей Левашёв.