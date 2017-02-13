Владимир Голубович стал главным тренером нижегородского ХК «СКИФ»

Как сообщается на сайте клуба, в 2014 году Голубович возглавил «Спутник», а в 2010—2011 годах возглавлял нижегородское «Торпедо», но после того, как нижегородцы упустили место в плей-офф, покинул команду.

Напомним, что 7 игроков «СКИФа» завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в составе сборной России.

СПРАВКА.

Владимир Васильевич Голубович родился 2 июля 1954 в городе Вольске — советский хоккеист и российский хоккейный тренер.

Карьеру тренера он начал в 1994 году, возглавив московское «Динамо».

В 1995 году его команда выиграла Кубок межнациональной хоккейной лиги. Позднее он руководил омским «Авангардом», нижнекамским «Нефтехимиком», новосибирской «Сибирью» как тренер и генеральный менеджер, а затем стал наставником латышской команды «Металлург» (Лиепая).