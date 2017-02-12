Ефимов: Хованова мы, скорее всего, потеряли, П. Ротенберг тоже получил травму

«К сожалению, в сегодняшнем матче мы, скорее всего, потеряли нашего капитана и лидера команды Сашу Хованова. В первой же смене за воротами у него неудачно подвернулась нога, он врезался в борт. Во втором периоде на эмоциях пытался выйти, но травма не позволила, слишком сильный удар там был. Пока не можем сказать ничего конкретного о его состоянии, повезли на обследование.



С уходом Хованова подтянули в первую тройку нападения Юру Платонова. В принципе со своей задачей он справился, забил гол и весь матч провёл неплохо. Все ребята старались, действовали по заданию, забросили шайбу, вышли вперёд, имели несколько отличных контратак. Трижды, к сожалению, ворота соперника спасала штанга, нам не везло. В конце немножко не хватило сил. Ни в коем случае не снимаем вину с себя — тренеров, потому что вышла та же ситуация, что и в игре с американцами, когда мы по сути проиграли матч за минуту. Соперники в том моменте забросили с прямой атаки, хотя мы предупреждали ребят об этом. Наверное, со своей стороны плохо объяснили, раз не удалось донести это до игроков.

Конечно, играть четыре матча подряд тяжело, но все в одинаковых условиях. Единственное, у нас осталось чуть меньше людей. К сожалению, сейчас всего 10 нападающих. Травму локтя сегодня получил Паша Ротенберг, смог он дотерпеть до конца игры, молодец, хотя удар там был сильный. На завтра будем думать, смотреть и собирать команду по частям", — цитирует Ефимова пресс-служба ФХР.