Сборная России U16 обыграла шведов и стала победителем Турнира четырёх наций

Матч завершился со счётом 4:1. Лучшим вратарём турнира был признан Всеволод Скотников.



Перед стартом заключительного матча турнирная ситуация для нашей команды сложилась так, что победа в основное время гарантировала бы первое место, а вот поражение позволяла бы обойти нас шведам, и как итог, россияне бы стали последней командой турнира.



Сборная России U16 уже на второй минуте открыла счёт — Олег Зайцев опередил шведских защитников и с добивания переправил шайбу в ворота. На этом наша команда не остановилась и продолжала давить соперника, что в итоге привело ещё к двум голам.

Во втором периоде наша команда имела несколько хороших возможностей, но хорошая атака сборной команды Швеции позволила им сократить отставание до двух шайб.



Третья двадцатиминутка стала битвой характеров — многочисленные удаления, стычки и даже драка. Но всё это не помешало забить четвертую шайбу в пустые ворота шведов. 4:1 — и сборная России U16 побеждает на Турнире четырёх наций.



Состав России U16: Скотников (Горбунов); Олейник — Андреев, Хулапов — Абрамов — Чернов; Чистяков — Климов; Халиуллин — Зайцев — Пугачев; Шапошников — Файзутдинов, Бровкин — Башкиров — Манин; Горячев — Миронов; Гущин — Берёзкин.



Швеция U16 — Россия U16 — 1:4 (0:3; 1:0; 0:1)

0:1 — Зайцев, 01:24.

0:2 — Гущин, 12:12, ГБ.

0:3 — Манин, 13:31.

1:3 — Грюэ, 24:17.

1:4 — Бровкин, 59:07.