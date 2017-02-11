Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28742807/
11 февраля 2017, 22:21 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Сборная России U16 обыграла шведов и стала победителем Турнира четырёх наций

Сборная России U16 обыграла команду Швеции и стала победителем Турнира четырёх наций.

Матч завершился со счётом 4:1. Лучшим вратарём турнира был признан Всеволод Скотников.

Перед стартом заключительного матча турнирная ситуация для нашей команды сложилась так, что победа в основное время гарантировала бы первое место, а вот поражение позволяла бы обойти нас шведам, и как итог, россияне бы стали последней командой турнира.

Сборная России U16 уже на второй минуте открыла счёт — Олег Зайцев опередил шведских защитников и с добивания переправил шайбу в ворота. На этом наша команда не остановилась и продолжала давить соперника, что в итоге привело ещё к двум голам.

Во втором периоде наша команда имела несколько хороших возможностей, но хорошая атака сборной команды Швеции позволила им сократить отставание до двух шайб.

Третья двадцатиминутка стала битвой характеров — многочисленные удаления, стычки и даже драка. Но всё это не помешало забить четвертую шайбу в пустые ворота шведов. 4:1 — и сборная России U16 побеждает на Турнире четырёх наций.

Состав России U16: Скотников (Горбунов); Олейник — Андреев, Хулапов — Абрамов — Чернов; Чистяков — Климов; Халиуллин — Зайцев — Пугачев; Шапошников — Файзутдинов, Бровкин — Башкиров — Манин; Горячев — Миронов; Гущин — Берёзкин.

Швеция U16 — Россия U16 — 1:4 (0:3; 1:0; 0:1)
0:1 — Зайцев, 01:24.
0:2 — Гущин, 12:12, ГБ.
0:3 — Манин, 13:31.
1:3 — Грюэ, 24:17.
1:4 — Бровкин, 59:07.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России