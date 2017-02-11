Воронежский Буран отказался от матчей в Казахстане из-за проблем с деньгами

Воронежский «Буран» из-за сложного финансового положения отменил ближайшие матчи в Казахстане, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

13 февраля «Буран» должен был сыграть с «Торпедо» в Усть-Каменогорске, а 15 февраля с «Сарыаркой» в Караганде. Руководство клуба направило обращение в Федерацию хоккея России с просьбой отменить матчи.

«Хоккейный клуб «Буран» и федерация хоккея Воронежской области приносят свои искренние извинения хоккейным клубам «Сарыарка» и «Торпедо», тренерам, хоккеистам и болельщикам этих команд за отмену календарных матчей 13 и 15 февраля по вине воронежского клуба. Этот непростой шаг был вынужденной мерой в связи с очень сложной финансовой ситуацией, в которой оказался «Буран», — говорится в письме руководства.

Следующие матчи «Бурана» состоятся 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».