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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28742487/
11 февраля 2017, 22:11 | Хоккей: Россия | АиФ Черноземье

Воронежский Буран отказался от матчей в Казахстане из-за проблем с деньгами

Матчи с командами «Торпедо» и «Сарыарка» пришлось отменить.

Воронежский «Буран» из-за сложного финансового положения отменил ближайшие матчи в Казахстане, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

13 февраля «Буран» должен был сыграть с «Торпедо» в Усть-Каменогорске, а 15 февраля с «Сарыаркой» в Караганде. Руководство клуба направило обращение в Федерацию хоккея России с просьбой отменить матчи.

«Хоккейный клуб «Буран» и федерация хоккея Воронежской области приносят свои искренние извинения хоккейным клубам «Сарыарка» и «Торпедо», тренерам, хоккеистам и болельщикам этих команд за отмену календарных матчей 13 и 15 февраля по вине воронежского клуба. Этот непростой шаг был вынужденной мерой в связи с очень сложной финансовой ситуацией, в которой оказался «Буран», — говорится в письме руководства.

Следующие матчи «Бурана» состоятся 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».
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