Сборная России U17 уступила Финляндии на Турнире пяти наций
Юниорская сборная России U17 уступила сверстникам из Финляндии на Турнире пяти наций.
Игра завершилась со счётом 1:2.
В первом матче турнира наша команда проиграла США со счётом 3:4, а затем разгромила шведов (6:0). Заключительную встречу россияне проведут с командой Чехии 12 февраля.
Россия U17 — Финляндия U17 — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 — Платонов (Денисенко, Котков), 30:21.
1:1 — Купари, 45:44.
1:2 — Оянтаканен (Киллинен), 46:10.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter