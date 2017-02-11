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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28742306/
11 февраля 2017, 20:46 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Сборная России U17 уступила Финляндии на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 уступила сверстникам из Финляндии на Турнире пяти наций.

Игра завершилась со счётом 1:2.

В первом матче турнира наша команда проиграла США со счётом 3:4, а затем разгромила шведов (6:0). Заключительную встречу россияне проведут с командой Чехии 12 февраля.

Россия U17 — Финляндия U17 — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 — Платонов (Денисенко, Котков), 30:21.
1:1 — Купари, 45:44.
1:2 — Оянтаканен (Киллинен), 46:10.
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