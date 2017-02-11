Сборная России U17 уступила Финляндии на Турнире пяти наций

Игра завершилась со счётом 1:2.



В первом матче турнира наша команда проиграла США со счётом 3:4, а затем разгромила шведов (6:0). Заключительную встречу россияне проведут с командой Чехии 12 февраля.



Россия U17 — Финляндия U17 — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

1:0 — Платонов (Денисенко, Котков), 30:21.

1:1 — Купари, 45:44.

1:2 — Оянтаканен (Киллинен), 46:10.