Юниорская сборная США по хоккею обыграла команду России на Турнире пяти наций

Встреча, прошедшая в субботу в шведском Сундсвалле, завершилась победой американцев со счетом 5:3 (1:0, 1:3, 3:0). В составе российской команды шайбы забросили Евгений Калабушкин, Иван Муранов и Павел Шэн.

Россияне, потерпевшие второе поражение в трех матчах, 12 февраля сыграют с командой Чехии. Американцы в этот же день встретятся со сборной Швеции.