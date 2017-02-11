Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28741761/
11 февраля 2017, 19:17 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Юниорская сборная США по хоккею обыграла команду России на Турнире пяти наций

Юниорская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла сверстников из России на Турнире пяти наций в Швеции.

Встреча, прошедшая в субботу в шведском Сундсвалле, завершилась победой американцев со счетом 5:3 (1:0, 1:3, 3:0). В составе российской команды шайбы забросили Евгений Калабушкин, Иван Муранов и Павел Шэн.

Россияне, потерпевшие второе поражение в трех матчах, 12 февраля сыграют с командой Чехии. Американцы в этот же день встретятся со сборной Швеции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами