«Красная Армия» разгромила «Амурских тигров», а «Тайфун» по буллитам обыграл «Крылья Советов»
«Красная Армия» на своем льду переиграла «Амурских тигров» в матче регулярного чемпионата МХЛ, забросив 7 шайб.
В другой встрече «Тайфун» по буллитам на выезде одолел «Крылья Советов».
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Красная Армия» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).
Голы: Бякин — 17 (Огиенко), 4:24 — 1:0. Николишин — 3 (бол., Огиенко, Бякин), 16:59 — 2:0. Николишин — 3 (бол., Огиенко, Силаев), 20:37 — 3:0. Николишин — 3 (бол., Каштанов), 29:24 — 4:0. А. Николишин — 3 (бол., Харинов, Филин), 49:50 — 5:0. Филин — 6 (Крашенинников), 55:01 — 6:0. Николишин — 3 (бол., Забабурин), 58:41 — 6:1. Мещеряков — 13 (Мирошниченко, Каштанов), 59:43 — 7:1.
Вратари: Самойлов — Боярчук (Насонов, 29:24).
Судья: Мисюрь.
11 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
«Крылья Советов» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).
Голы: Чернов — 14 (Кумов), 1:00 — 0:1. Полуэктов — 14 (Садретдинов, Малашкевич), 30:16 — 1:1. Николишин — 3 (бол., Садретдинов, Борунов), 33:38 — 2:1. Яковлев — 2 (Чернов), 57:16 — 2:2.
Победный буллит: Яковлев.
Вратари: Трещалин — Калинин.
Судья: Шиханов.
11 февраля. Москва. УДС «Крылья Советов».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter