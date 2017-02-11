Бывший тренер омского «Авангарда» Владимир Голубович возглавил женский хоккейный клуб

Как сообщает издание «Открытый Нижний», наставником местного женского хоккейного клуба СКИФ стал Владимир Голубович. Новый главный тренер был представлен на очередном собрании команды.

Советский хоккеист и российский тренер Голубович работал со многими клубами, в том числе и с нижегородским «Торпедо». Омский «Авангард» специалист возглавлял с 1997 по 1999 год.