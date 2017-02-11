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11 февраля 2017, 11:38 | Хоккей: Россия | Югополис

Игроки ХК «Сочи» собрались жаловаться в прокуратуру

​В понедельник, 13 февраля, игроки хоккейного клуба «Сочи» собираются подать заявления в прокуратуру по поводу невыплаты им заработной платы.

По неподтверждённой информации, этот шаг игроки сочинского клуба согласовали с профсоюзом игроков Континентальной хоккейной лиги. В случае, если не удастся решить вопрос в ближайшее время, игроки могут обратиться в дисциплинарный комитет Лиги и потребовать досрочного расторжения контракта с клубом, сообщает «Макс портал» со ссылкой на «Спорт Экспресс».

Руководство ХК «Сочи» обещало 10 февраля погасить задолженность по заплате, накопившуюся уже с октября прошлого года. Однако стало известно, что дата была перенесена на 14 февраля.

Как сообщалось ранее, в сочинском хоккейном клубе уже не первый раз возникает подобная ситуация. В прошлом сезоне игрокам и сотрудникам клуба также не платили зарплату и премиальные по несколько месяцев. О нынешней задолженности стало известно в начале февраля. Тогда гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев заявил, что сложилась она из-за технических проблем. Он отметил, что договорённость со спонсором есть, и в ближайшие дни долги будут погашены.

Как сообщал «Югополис», 10 февраля стало известно о том, что Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом АНО «Хоккейный клуб «Кубань». Сам клуб был расформирован еще в 2015 году.
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