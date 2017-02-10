«Алтай» проиграл «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ

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Новосибирцы Даниил Лапин, Семён Сухов и Никита Коротков поразили ворота усть-каменогорцев в течение игры. Но первую шайбу, открывшую счет в игре. забросил Данил Щёкин из «Алтая».



13 февраля в Уфе усть-каменогорский «Алтай» сыграет с «Толпаром».



«Сибирские Снайперы» — «Алтай» 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Шайбы:

0:1 — 06:57 Щёкин (Кокшаров, Пархоменко). В большинстве

1:1 — 23:12 Лапин (Локтев). В равенстве

2:1 — 50:00 Сухов (Коротков). В равенстве

3:1 — 55:04 Коротков (Локтев). В равенстве



Вратари: Шарапов — Шутов

Штраф: 12:12 (4:6, 0:4, 8:2).