«Алтай» проиграл «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Новосибирске
усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Сибирскими Снайперами», сообщает Sports.kz.
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Новосибирцы Даниил Лапин, Семён Сухов и Никита Коротков поразили ворота
13 февраля в Уфе
«Сибирские Снайперы» — «Алтай» 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Шайбы:
0:1 — 06:57 Щёкин (Кокшаров, Пархоменко). В большинстве
1:1 — 23:12 Лапин (Локтев). В равенстве
2:1 — 50:00 Сухов (Коротков). В равенстве
3:1 — 55:04 Коротков (Локтев). В равенстве
Вратари: Шарапов — Шутов
Штраф: 12:12 (4:6, 0:4, 8:2).
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