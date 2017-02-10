«Снежные Барсы» взяли реванш у «Кузнецких Медведей» в матче МХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде Александр Мелихов из «Снежных Барсов» открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбы Ернара Мусабаева и Александра Мелихова из Астаны ответил Марк Петров из Новокузнецка. В третьем отрезке игры Артём Ананичев дважды поразил ворота хозяев, а Александр Шевченко ответил — одной.



13 февраля в Екатеринбурге астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Авто».



«Кузнецкие Медведи» — «Снежные Барсы» 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Шайбы:

0:1 — 18:35 Мелихов (Павлов). В равенстве

0:2 — 27:00 Мусабаев (Ананичев). В равенстве

0:3 — 29:38 Мелихов. В равенстве

1:3 — 34:49 Петров (Фаткуллин). В равенстве

1:4 — 50:00 Ананичев (Ананичев). В большинстве

2:4 — 50:16 Шевченко (Уткин, Язьков). В равенстве

2:5 — 58:57 Ананичев. В равенстве, в пустые ворота



Вратари: Югов — Каратаев

Штраф: 10:6 (2:2, 0:4, 8:0).