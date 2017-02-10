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10 февраля 2017, 16:05 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» взяли реванш у «Кузнецких Медведей» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Кузнецкими Медведями», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в Новокузнецке <span class=error>астанинские</span> Снежные Барсы повторно сыграли с Кузнецкими Медведями сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Александр Мелихов из «Снежных Барсов» открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбы Ернара Мусабаева и Александра Мелихова из Астаны ответил Марк Петров из Новокузнецка. В третьем отрезке игры Артём Ананичев дважды поразил ворота хозяев, а Александр Шевченко ответил — одной.

13 февраля в Екатеринбурге астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Авто».

«Кузнецкие Медведи» — «Снежные Барсы» 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы:
0:1 — 18:35 Мелихов (Павлов). В равенстве
0:2 — 27:00 Мусабаев (Ананичев). В равенстве
0:3 — 29:38 Мелихов. В равенстве
1:3 — 34:49 Петров (Фаткуллин). В равенстве
1:4 — 50:00 Ананичев (Ананичев). В большинстве
2:4 — 50:16 Шевченко (Уткин, Язьков). В равенстве
2:5 — 58:57 Ананичев. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Югов — Каратаев
Штраф: 10:6 (2:2, 0:4, 8:0).

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