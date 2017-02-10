Фарм-клуб «Ак-Барса» со следующего сезона будет играть в Зеленодольске
«Барс»,
фарм-клуб команды Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс», со следующего сезона ВХЛ будет проводить домашние матчи в Зеленодольске, который расположен в 45 километрах от Казани.
Об этом информирует «БИЗНЕС Online».
Руководство ВХЛ уже получило официальное письмо с просьбой прислать комиссию для инспекции зеленодольского ледового дворца «Ледокол» на соответствие регламенту.
«Барс» пять сезонов выступал в МХЛ, а с 2014 года играет в ВХЛ. В нынешнем сезоне команда занимает 21-е место.
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