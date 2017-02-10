19 игроков ЖХЛ отправились на турнир трёх наций в Финляндию.

Игрокам предстоит провести три игры в Виерумяки. 10 и 12 февраля россиянкам предстоит выйти на лёд против финских спортсменок, а 11 февраля сразиться со шведской командой. Команду возглавил тренер «бронзовой» «молодёжки» Евгений Бобарико, в связи с занятостью Алексея Чистякова на Всемирных студенческих играх в Казахстане.



В Финляндию оправились 22 спортсменки, 19 из которых представляют ЖХЛ.



Вратари: Валерия Меркушева (СКСО), Надежда Александрова («Торнадо»), Елизавета Кондакова («Торнадо»).



Защитники: Анна Щукина («Агидель»), Анна Климкина («Бирюса»), Анастасия Чистякова («Динамо» СПб), Татьяна Чижова (СКИФ), Дарья Середина («Торнадо»), Мария Печникова (СКИФ), Екатерина Лебедева («Агидель»), Юлия Кошевая («Бирюса»).



Нападающие: Екатерина Смоленцева («Агидель»), Галина Скиба («Торнадо»), Екатерина Соловьева («Агидель»), Екатерина Добродеева («Бирюса»), Мария Кокошкина («Торнадо»), Алёна Старовойтова («Торнадо»), Виктория Кулишова (СКИФ), Татьяна Шаталова («Бирюса»).



«Мне очень понравилось тренироваться с девчонками, они показывают довольно неплохой темп. Конечно, некоторым не хватает техники владения шайбой, но мы над этим работаем. Мы спортсмены и должны уметь адаптироваться к любому коллективу, поэтому новость о том, что на турнир отправимся в таком составе, не вызвала никаких вопросов. Плюс ко всему у тренера появится возможность посмотреть резерв на Олимпиаду, а у девчонок — проявить себя. У нас будет две хорошие игры с финками, ведь они одни из наших принципиальных соперников на чемпионате мира», — сказала Екатерина Смоленцева.