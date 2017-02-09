«Алтай» всухую проиграл «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Новосибирске
усть-каменогорский «Алтай» сыграл с «Сибирскими Снайперами», сообщает Sports.kz.
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10 февраля в Новосибирске
«Сибирские Снайперы» — «Алтай» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 15:27 Лапин (Назаров, Локтев). В равенстве
2:0 — 22:17 Сухов (Десятков, Молофеев). В большинстве
3:0 — 58:27 Лапин (Локтев). В равенстве
Вратари: Волохин — Шутов
Штраф: 14:2 (14:0, 0:2, 0:0).
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