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9 февраля 2017, 16:52 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» всухую проиграл «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Новосибирске усть-каменогорский «Алтай» сыграл с «Сибирскими Снайперами», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в Новосибирске <nobr>усть-каменогорский</nobr> Алтай сыграл с Сибирскими Снайперами сообщает Sports.kz. Увеличить
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Усть-каменогорцы пропустили три безответны шайбы от новосибирцев, в составе которых отличились Даниил Лапин (дубль) и Семён Сухов.

10 февраля в Новосибирске усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграет с «Сибирскими Снайперами».

«Сибирские Снайперы» — «Алтай» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 15:27 Лапин (Назаров, Локтев). В равенстве
2:0 — 22:17 Сухов (Десятков, Молофеев). В большинстве
3:0 — 58:27 Лапин (Локтев). В равенстве

Вратари: Волохин — Шутов
Штраф: 14:2 (14:0, 0:2, 0:0).

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