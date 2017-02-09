«Снежные Барсы» уступили «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

В первом периоде Сергей Мельников из «Снежных Барсов» и Никита Язьков из «Кузнецких Медведей» обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке на шайбу Артёма Ананичева из Астаны ответили Виталий Уткин и Никита Язьков из Новокузнецка. В третий отрезке игры Тимур Фаткуллин и Иван Емец поразили ворота гостей, им ответил Кирилл Балдин.



10 февраля в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Кузнецкими Медведями».



«Кузнецкие Медведи» — «Снежные Барсы» 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)



Шайбы:

0:1 — 12:30 Мельников (Голубев). В равенстве

1:1 — 14:06 Язьков (Емец, Шевченко). В равенстве

1:2 — 30:17 Ананичев (Ананичев). В меньшинстве

2:2 — 31:24 Уткин (Язьков, Емец). В большинстве

3:2 — 34:13 Язьков (Шевченко, Емец). В равенстве

4:2 — 43:52 Фаткуллин. В равенстве

4:3 — 54:36 Балдин (Семёнов). В равенстве

5:3 — 56:06 Емец (Шевченко). В равенстве



Вратари: Югов — Каратаев

Штраф: 4:12 (4:4, 0:4, 0:4).