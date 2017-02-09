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9 февраля 2017, 16:03 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» уступили «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» сыграли с «Кузнецкими Медведями», сообщает Sports.kz.

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В первом периоде Сергей Мельников из «Снежных Барсов» и Никита Язьков из «Кузнецких Медведей» обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке на шайбу Артёма Ананичева из Астаны ответили Виталий Уткин и Никита Язьков из Новокузнецка. В третий отрезке игры Тимур Фаткуллин и Иван Емец поразили ворота гостей, им ответил Кирилл Балдин.

10 февраля в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Кузнецкими Медведями».

«Кузнецкие Медведи» — «Снежные Барсы» 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайбы:
0:1 — 12:30 Мельников (Голубев). В равенстве
1:1 — 14:06 Язьков (Емец, Шевченко). В равенстве
1:2 — 30:17 Ананичев (Ананичев). В меньшинстве
2:2 — 31:24 Уткин (Язьков, Емец). В большинстве
3:2 — 34:13 Язьков (Шевченко, Емец). В равенстве
4:2 — 43:52 Фаткуллин. В равенстве
4:3 — 54:36 Балдин (Семёнов). В равенстве
5:3 — 56:06 Емец (Шевченко). В равенстве

Вратари: Югов — Каратаев
Штраф: 4:12 (4:4, 0:4, 0:4).

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