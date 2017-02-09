«Буран» сыграет оставшиеся два выездных матча в ВХЛ, несмотря на финансовые сложности

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В среду клуб на своем официальном сайте объявил, что из- за сложной финансовой ситуации не сможет поехать на календарные игры в Казахстан с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыаркой» (Караганда), намеченные, соответственно, на 13 и 15 февраля. На следующий день «Буран» принес извинения болельщикам этих команд за неприезд на игры. Воронежский клуб, который утратил шансы на выход в плей-офф ВХЛ, проведет заключительные матчи сезона 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».

«К сожалению, финансовая обстановка у нас такова, что когда мы 10 января отдавали счета на оплату авиабилетов в Казахстан нашим партнерам, денег на начало этого года у них не оказалось, чтобы их оплатить, — сказал Ткачев. — После совещания у вице-губернатора спонсоры “проснулись”, сказав, что оплатят нам проезд до Красноярска и Иркутска, но в Казахстан билетов уже не взять».

«Я сегодня позвонил и извинился перед руководством обоих клубов, по этой ситуации я общался и с Федерацией хоккея России. В итоге виноваты мы, и с себя вины я не снимаю. Любые меры против нас со стороны ФХР я сочту нужными и правильными», — подчеркнул Ткачев.

В соответствии с регламентом проведения чемпионата ВХЛ «Бурану» за неявку на матчи будут засчитаны технические поражения. Лидеру регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» и идущей на третьем месте «Сарыарке» будут присуждены технические победы и начислены по три очка.

«У “Бурана” нет задолженностей перед игроками»

Воронежский клуб погасил все долги перед командой, в том числе и за прошлый сезон, рассказал Ткачев. «Долги по зарплатам почти все погасили — мы этим занимались и до, и после Нового года. Команда прошлого года в середине января получила все отпускные», — сказал он.

По словам руководителя клуба, «Буран» может продолжить выступление в ВХЛ в следующем сезоне, а финансирование будет зависеть от поставленных руководством области задач.

«На последнем совещании у первого заместителя губернатора Воронежской области были разные варианты, и основным остается вариант оставления клуба в ВХЛ. По всей видимости, будет еще не одно совещание, приходят письма в поддержку клуба, но все будет зависеть от руководства области и города. У нас есть два учредителя: Федерация хоккея Воронежской области и городская администрация. Надо определить, кто будет выступать нашими партнерами, какая сумма должна быть по финансированию в ВХЛ на будущий год, какие задачи ставятся перед командой, и исходя из них, будут сформированы две-три финансовые сметы», — подчеркнул Ткачев.

В феврале прошлого года «Буран» стал победителем «Русской классики» — матча в рамках чемпионата ВХЛ, проходившего на открытом стадионе в Твери.

В ноябре прошлого года с чемпионата ВХЛ снялся саратовский «Кристалл». Также финансовые проблемы по ходу сезона имел и тверской ТХК — клубу удалось их решить лишь в середине января.