«Локо» стал первой командой МХЛ, гарантировавшей себе место в плей-офф
Действующий чемпион МХЛ ярославский «Локо» стал первой командой в сезоне-2016/17, которая гарантировала себе попадание во второй этап и участие в розыгрыше Кубка Харламова.
Ярославская команда второй год подряд становится первым коллективом, обеспечившим себе место в
В домашнем поединке, проходившем 8 февраля на «Арене-2000», подопечные Дмитрия Красоткина уверенно обыграли СКА-1946 со счётом 5:0. Эта победа стала для ярославской молодёжи 16-й подряд.
После 48 матчей железнодорожники возглавляют Западную конференцию со 102 очками и уже не смогут спуститься ниже восьмого места. Ближайшим преследователем «Локо» являются СКА-1946 и «Красная Армия».
По состоянию на 8 февраля шансов на
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