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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28711058/
9 февраля 2017, 5:05 | Хоккей: Россия | IrkutskMedia.ru

Экс-главный тренер ХК «Ермак» из Ангарска Марат Аскаров вновь будет работать с командой

Его задача — повысить оборонную мощь хоккеистов.

Его задача — повысить оборонную мощь хоккеистов. Увеличить
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Бывшего наставника хоккейного клуба «Ермак» Марата Аскарова вновь пригласили работать с ангарской командой. Теперь, он будет помогать тренерскому штабу во главе с Игорем Жилинским, усиливать оборонную мощь хоккеистов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Ермака».

Команда, после последних поражений в Казахстане, в какой-то степени осложнила себе положение перед последней серией игр, которые пройдут для всех команд лиги в одни и те же дни 13, 15, 17 и 19 февраля.

«Единственное, что беспокоит сейчас и тренерский штаб, и директорат клуба, это проблемы в обороне. Видно было в последних матчах, что ангарские хоккеисты пропускали на последних секундах, проигрывая заведомо выигранные встречи. Да и по количеству пропущенных шайб наша дружина идет явно не в списке лидеров. Понимая это, руководство пригласило в Ангарск одного из опытнейших защитников, в прошлом, российского хоккея, бывшего наставника команды Марата Аскарова», — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

За плечами Марата Аскарова огромный опыт, ведь он выступал до 41 года на позиции защитника, играя в клубах Суперлиги, высшей лиги и участвуя в чемпионате Казахстана. Да и ангарской торсиде он знаком не понаслышке. В таком творческом союзе, как надеются руководители клуба, в котором будут работать тренеры, появится качественный импульс для усиления командной игры.
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