Воронежский «Буран» не поедет на матчи ВХЛ в Казахстан из-за финансовых проблем

После 46 игр «Буран» (28 очков) расположился на предпоследнем 25-м месте в чемпионате ВХЛ и уже лишился шансов на выход в плей-офф.

«Ранее “Буран” направлял в адрес ФХР письмо о своем сложном финансовом положении, в котором сообщалось о невозможности обеспечить участие основной команды “Буран” в ближайших матчах чемпионата ВХЛ — 13 февраля с “Торпедо” (Усть-Каменогорск) и 15 февраля с “Сарыаркой” (Караганда). На основании этого и в соответствии с регламентом чемпионата ВХЛ Федерация хоккея России приняла решение об отмене проведения этих матчей. Окончательное решение по данному вопросу будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

Следующие матчи «Бурана» состоятся 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».