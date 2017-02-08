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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28709872/
8 февраля 2017, 22:58 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Воронежский «Буран» не поедет на матчи ВХЛ в Казахстан из-за финансовых проблем

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Бурана» не поедут в Казахстан на матчи регулярного чемпионата ВХЛ против усть-каменогорского «Торпедо» и карагандинской «Сарыарки» из-за сложной финансовой ситуации, сообщается на официальном сайте воронежской команды.

После 46 игр «Буран» (28 очков) расположился на предпоследнем 25-м месте в чемпионате ВХЛ и уже лишился шансов на выход в плей-офф.

«Ранее “Буран” направлял в адрес ФХР письмо о своем сложном финансовом положении, в котором сообщалось о невозможности обеспечить участие основной команды “Буран” в ближайших матчах чемпионата ВХЛ — 13 февраля с “Торпедо” (Усть-Каменогорск) и 15 февраля с “Сарыаркой” (Караганда). На основании этого и в соответствии с регламентом чемпионата ВХЛ Федерация хоккея России приняла решение об отмене проведения этих матчей. Окончательное решение по данному вопросу будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.

Следующие матчи «Бурана» состоятся 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».
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