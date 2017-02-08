«Торос» одержал шестую победу подряд в ВХЛ, «всухую» обыграв ХК «Барс»

Игра, прошедшая в среду в Казани, завершилась победой со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Егор Артамонов (3-я минута), Артем Гордеев (33-я) и Виктор Другов (60-я). Вратарь «Тороса» Андрей Литвинов отразил 23 броска.

В параллельном матче альметьевский «Нефтяник» на своем льду обыграл ижевскую «Ижсталь» со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).