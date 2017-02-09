Воронежский «Буран» проигнорирует выезд в Казахстан из-за финансовых проблем
Команда отыграет два остающихся в сезоне матча из четырех.
«Буран» пропустит матчи с казахстанскими «Сарыаркой» и «Торпедо»
Воронежский «Буран» находится в тяжелой финансовой ситуации с начала сезона-2015/16. После прекращения финансирования из бюджета профессиональных спортивных команд по игровым вида спорта «Буран» провел чемпионат ВХЛ на фоне задержек по зарплатам, занял в регулярном сезоне пятое место и выиграл «Русскую классику» — матч под открытым небом, являющийся визитной карточкой лиги. В сезоне-16/17 команда не получала зарплаты на протяжении полугода — омолодившийся «Буран» получил зарплату 30 декабря.
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