«Рязань» дома разгромила петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Рязани» разгромили петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
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Встреча, прошедшая в Рязани во вторник, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Александр Денежкин (37-я и 47-я минуты), еще по шайбе забросили Артем Маслов (9), Иван Петраков (32), Кирилл Старцев (38) и Андрей Рукин (56). У «Динамо» отличился Сергей Шестаков (32).
В параллельном матче «Динамо» (Балашиха) на выезде нанесло поражение воронежскому «Бурану» — 3:2.
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