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7 февраля 2017, 22:37 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Рязань» дома разгромила петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Рязани» разгромили петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

МОСКВА 7 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты Рязани разгромили петербургское Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Рязани во вторник, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Александр Денежкин (37-я и 47-я минуты), еще по шайбе забросили Артем Маслов (9), Иван Петраков (32), Кирилл Старцев (38) и Андрей Рукин (56). У «Динамо» отличился Сергей Шестаков (32).

В параллельном матче «Динамо» (Балашиха) на выезде нанесло поражение воронежскому «Бурану» — 3:2.
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