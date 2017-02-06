Гол Яруллина принес «Барсу» победу в овертайме над «Ижсталью» в матче ВХЛ
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Казанский «Барс» победил в овертайме ижевскую «Ижсталь» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
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Встреча, прошедшая в понедельник в Казани, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). В составе «Барса» шайбы забросили Эдуард Васильев (21-я минута), Владислав Бойко (49) и Альберт Яруллин (62). У «Ижстали» отличились Владимир Королёв (29) и Кирилл Свиязов (31).
В другом матче альметьевский «Нефтяник» дома проиграл нефтекамскому «Торосу» — 2:3.
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