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6 февраля 2017, 17:36 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» уступили «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Новосибирске астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Сибирскими Снайперами», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в Новосибирске <span class=error>астанинские</span> Снежные Барсы повторно сыграли с Сибирскими Снайперами сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Михаил Назаров и Александр Локтев из Новосибирска поразили ворота гостей. Во второй двадцатиминутке шайбу забросил Андрей Локтев из Астаны. Третий отрезке игры остался безголевым.

9 февраля в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Кузнецкими Медведями».

«Сибирские Снайперы» — «Снежные Барсы» 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы:
1:0 — 02:51 Назаров (Лапин, Локтев). В равенстве
2:0 — 06:24 Локтев (Бахтин, Назаров). В большинстве
2:1 — 24:37 Локтев (Мусабаев, Ананичев). В равенстве

Вратари: Шарапов — Штукерт
Штраф: 8:8 (0:4, 6:4, 2:0).

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