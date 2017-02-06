«Снежные Барсы» уступили «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Новосибирске астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Сибирскими Снайперами», сообщает Sports.kz.
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В первом периоде Михаил Назаров и Александр Локтев из Новосибирска поразили ворота гостей. Во второй двадцатиминутке шайбу забросил Андрей Локтев из Астаны. Третий отрезке игры остался безголевым.
9 февраля в Новокузнецке астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Кузнецкими Медведями».
«Сибирские Снайперы» — «Снежные Барсы» 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 02:51 Назаров (Лапин, Локтев). В равенстве
2:0 — 06:24 Локтев (Бахтин, Назаров). В большинстве
2:1 — 24:37 Локтев (Мусабаев, Ананичев). В равенстве
Вратари: Шарапов — Штукерт
Штраф: 8:8 (0:4, 6:4, 2:0).
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