Кадры для первой сборной

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ОСТАНЕТСЯ ЛИ «ЮГРА» В КХЛ, НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ВАРФОЛОМЕЕВ

Павел Варфоломеев — главная (или, скорее, единственная звезда «Югры») не без удовольствия вышел к журналистам.

— Смотрите сколько репортеров пришло? — показываю я Павлу.

— Да-а-а… — протянул он.

— Непривычно, наверное, ведь на «Югру» столько зрителей не приходит?

Варфоломеев чуть не поперхнулся от неожиданности.

— Мало, мало ходит, — вздохнул он. — Может быть, это от игры нашей зависит.

— А были аншлаги в сезоне?

— На СКА приходит народ, на ЦСКА. На «Металлург» из Магнитогорска собрались, — начал перечислять форвард. Он замолчал, вспоминая, как это здорово, когда не видно пустых кресел. — Не скажу, что полный стадион, но действительно люди приходят.

Странно, что Варфоломеева еще не забрали в другой клуб.

— У меня контракт на следующий гол, — напомнил он. — Но вообще неизвестно, что будет дальше. Нам ничего не говорят, а слухи разные. То закрывают команду, то оставляют.

— Есть шансы, что закроют? — заволновался я и не скажу, что от радости.

— Самое смешное, что и летом подобные разговоры ходили, — уточнил Павел. — И тоже ничего не было понятно.

Но ведь мы понимаем, что если не будет «Югры», никто особенно не пострадает.

ГАРЕЕВ НЕ ЗНАЕТ ПРИЧИНУ СВОЕГО ПРОГРЕССА

Два игрока «Автомобилиста» Алексей Василевский и Артем Гареев прибыли в Новогорск только рано утром и им позволили не выходить на лед. Вчера они играли в составе своего клуба, и ничем хорошим это не закончилось — поражение от «Йокерита» и только математические шансы на выход в плей-офф.

Василевский постоянно выходил к коробке, немного смотрел за занятием и возвращался. Мы с Артемом Гареевым стояли в коридоре и обсуждали его отличную игру в этом сезоне.

— Что они там отрабатывают? — отвлекся Артем на своего одноклубника.

— Большинство отрабатывают, — сообщил Алексей. — Точно такая же схема, как в «Автомобилисте».

Гареев не обрадовался.

— Вы в этом году забросили 18 шайб, — я постарался хоть чуть-чуть развеселить его. — Что произошло в этом сезоне, чего не было в прошлом?

Сын знаменитого уфимского нападающего Алика Гареева для себя еще не нашел ответ на этот вопрос.

— Доверять больше стали? — он спрашивал у себя, пытаясь сам и ответить. — Да и второй год в одном звене с Петром Коукалом и Алексеем Михновым. Может быть, это повлияло?

Я стал соглашаться, так как и у меня не было точного ответа.

— Тут совсем недавно нападающий «Омских ястребов» побил рекорд по результативности в МХЛ, — вспомнил я. — Однажды вы были лучшим бомбардиром всей молодежной лиги. Но уже лет пять прошло.

— Да я спокойно к этим цифрам отношусь, они же ничего не означают, — удивил хоккеист. — Тогда меня просто не отдали в высшую лигу, оставили играть в молодежной. Я был самым старшим. Играл много, постоянно, а вокруг ребята младше меня. Да и мне уже не интересно было.

Любопытно, что каждый год в «Автомобилисте» кто-то выстреливает. Федор Малыхин, Анатолий Голышев. Теперь Гареев.

СЕКРЕТ БРАТЬЕВ БЕЛЯКОВЫХ

Федор Беляков из «Сибири» спокойно смотрел за тем, как мимо него ходят игроки «Адмирала», а ведь это лютые враги за место в плей-офф.

— Последний матч с «Амуром» — это нечто, — шептал Федор. — Мы забили первыми. Все было в наших руках. Затем хабаровчане раз входят в нашу зону — гол, второй раз — гол. А потом они у себя окопались.

— Вы в плей-офф то попадете? — отрезал я.

— Попадем, — пожал плечами Федор. — Должны попасть. Календарь позволяет.

К Белякову приехали оба брата, которые с разной степенью успеха пытались пробиться в профессиональный хоккей. Старший, Кирилл (вот парадоксы судьбы), бывший корреспондент «СЭ», теперь — руководитель пресс-службы «Адмирала».

— Всегда хотел спросить про Федора, — обратился я к Кириллу. — Он так шайбы на себя смело ловит. Отчего?

— Отдается игре и вообще не думает о том, что может получить травму, — засмеялся Кирилл. — Он в нашей семье всегда самым здоровым был. Но при этом очень и очень добрым.

— Добрым?

— Очень. Но в детской секции всегда защищал маленьких. Если на играх обижали кого-то слабее него, то сразу бежал драться.

ЮДИН ТАК И НЕ СХОДИЛ В ЭРМИТАЖ

Тренировку команды проводил главный тренер Олег Браташ, но на льду был и Валерий Брагин, который ни на какие вопросы не отвечал и старался поскорее уйти с катка, давая понять, что в этой команде он ничего не решает.

Браташ почему-то был в слишком серьезном настроении.

— Мы собрались для того, чтобы проверить, как можно больше игроков, — напомнил он. — Каждый из ребят должен быть готов к тому, чтобы играть в первой команде.

Павел Красковский из «Локомотива» уже на пороге первой команды, и если бы не травма Егора Коршкова, то, возможно, играл бы гораздо больше в «Локомотиве».

— Сейчас все помогаем Егору вернуться в строй, — рассказал он о новостях из клуба. — Ему очень непросто, но он занимается, восстанавливается.

— Тройка у вас классная все-таки, — задумался я. — Александр Полунин ход набрал.

— И нам очень не хватает Егора, — согласился ярославец.

После травмы вернулся в большой хоккей Дмитрий Юдин. Но повреждение немного отбросило его назад. Теперь ему приходится заново биться за место в составе СКА.

— Хочу поблагодарить наших врачей, тренеров за то, как они мне помогали восстановиться, — Юдин был вежлив. — Теперь все зависит от меня.

— Вы давно хотели сходить в Эрмитаж. А сейчас и время было?

— Так и не попал. Жду родителей, чтобы вместе с ними сходить. Но во многих других музеях был. Хотя тренировался тоже много.

Еще бы он не тренировался.