«Алтай» крупно проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

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«Кузнецкие Медведи» забросили десять шайб усть-каменогорцам, отличились: Андрей Караваев, Константин Пархоменко, Степан Богданов, Иван Емец (дубль), Павел Ситников, Антон Рубан, Кирилл Щукин, Денис Лудцев и Степан Богданов. Усть-каменогорцы Дмитрий Кокшаров, и Никита Назаренко смогли ответить лишь двумя шайбами, по одной — во первом и третьем периодах.



9 февраля в Новосибирске усть-каменогорский «Алтай» сыграет с «Сибирскими Снайперами».



«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)



Шайбы:

1:0 — 06:11 Караваев (Пархоменко). В равенстве

2:0 — 13:36 Пархоменко (Караваев). В большинстве

2:1 — 14:27 Кокшаров. В равенстве

3:1 — 17:25 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В равенстве

4:1 — 24:45 Емец (Малетин, Шевченко). В равенстве

5:1 — 26:29 Ситников (Рубан). В равенстве

6:1 — 38:17 Емец (Фаткуллин, Шевченко). В равенстве

7:1 — 51:05 Рубан (Уткин, Котов). В равенстве

8:1 — 51:30 Щукин (Малетин, Фаткуллин). В равенстве

9:1 — 53:39 Лудцев (Михайлов, Караваев). В большинстве

10:1 — 58:20 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В большинстве

10:2 — 59:01 Назаренко. В равенстве



Вратари: Югов — Шутов

Штраф: 29:33 (0:2, 4:2, 25:31).