Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28678577/
6 февраля 2017, 15:56 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» крупно проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Новокузнецке усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Кузнецкими Медведями», сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в Новокузнецке <nobr>усть-каменогорский</nobr> Алтай повторно сыграл с Кузнецкими Медведями сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кузнецкие Медведи» забросили десять шайб усть-каменогорцам, отличились: Андрей Караваев, Константин Пархоменко, Степан Богданов, Иван Емец (дубль), Павел Ситников, Антон Рубан, Кирилл Щукин, Денис Лудцев и Степан Богданов. Усть-каменогорцы Дмитрий Кокшаров, и Никита Назаренко смогли ответить лишь двумя шайбами, по одной — во первом и третьем периодах.

9 февраля в Новосибирске усть-каменогорский «Алтай» сыграет с «Сибирскими Снайперами».

«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)

Шайбы:
1:0 — 06:11 Караваев (Пархоменко). В равенстве
2:0 — 13:36 Пархоменко (Караваев). В большинстве
2:1 — 14:27 Кокшаров. В равенстве
3:1 — 17:25 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В равенстве
4:1 — 24:45 Емец (Малетин, Шевченко). В равенстве
5:1 — 26:29 Ситников (Рубан). В равенстве
6:1 — 38:17 Емец (Фаткуллин, Шевченко). В равенстве
7:1 — 51:05 Рубан (Уткин, Котов). В равенстве
8:1 — 51:30 Щукин (Малетин, Фаткуллин). В равенстве
9:1 — 53:39 Лудцев (Михайлов, Караваев). В большинстве
10:1 — 58:20 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В большинстве
10:2 — 59:01 Назаренко. В равенстве

Вратари: Югов — Шутов
Штраф: 29:33 (0:2, 4:2, 25:31).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
05 февраля

Казахстанские хоккеисты победили Швецию и вышли в полуфинал Универсиады-2017

Пол Малиньяджи: «Головкин - больше, чем просто панчер»

СМИ считают, что Головкин не захочет драться с Юбэнком