«Алтай» крупно проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Новокузнецке
усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Кузнецкими Медведями», сообщает Sports.kz.
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«Кузнецкие Медведи» забросили десять шайб
9 февраля в Новосибирске
«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 — 06:11 Караваев (Пархоменко). В равенстве
2:0 — 13:36 Пархоменко (Караваев). В большинстве
2:1 — 14:27 Кокшаров. В равенстве
3:1 — 17:25 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В равенстве
4:1 — 24:45 Емец (Малетин, Шевченко). В равенстве
5:1 — 26:29 Ситников (Рубан). В равенстве
6:1 — 38:17 Емец (Фаткуллин, Шевченко). В равенстве
7:1 — 51:05 Рубан (Уткин, Котов). В равенстве
8:1 — 51:30 Щукин (Малетин, Фаткуллин). В равенстве
9:1 — 53:39 Лудцев (Михайлов, Караваев). В большинстве
10:1 — 58:20 Богданов (Зиновьев, Загинайко). В большинстве
10:2 — 59:01 Назаренко. В равенстве
Вратари: Югов — Шутов
Штраф: 29:33 (0:2, 4:2, 25:31).
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