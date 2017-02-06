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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28677647/
6 февраля 2017, 14:51 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Павел Красковский: Большим стимулом для меня является попадание в первую сборную

Нападающий олимпийской сборной России Павел Красковский после тренировки в Новогорске отметил, что старается прибавить в мастерстве.

По словам форварда, ему приятно находится в команде.

— Вы уже выступали в олимпийской сборной. Что вами это дает?

— Здесь собрана хорошая команда и можно получить международный опыт, поиграть с другими национальными сборными. Это работа, которая дает плоды. Мне приятно здесь находиться.

— Уже почувствовали какие-то изменения в своей игре?

— С появлением этой сборной я уже получил кое-какой опыт. Сейчас вот старясь еще прибавить. Мне очень хочется попасть в национальную команду. Для меня это является большим стимулом. Как нам говорили тренеры, много ребят из этой команды попали в первую сборную. Просто надо стараться и показывать себя. Тогда все получится.

— Не выбьет ли вас из ритма КХЛ выступление в сборной на Кубке Словакии?

— Нам сказали, что не будут сильно напрягать. Может и хотелось бы потренироваться со своим клубом и подготовиться к плей-офф, но вызываться в сборную всегда приятно. Защищать честь страны всегда очень важно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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