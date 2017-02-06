Павел Красковский: Большим стимулом для меня является попадание в первую сборную
Нападающий олимпийской сборной России Павел Красковский после тренировки в Новогорске отметил, что старается прибавить в мастерстве.
По словам форварда, ему приятно находится в команде.
— Вы уже выступали в олимпийской сборной. Что вами это дает?
— Здесь собрана хорошая команда и можно получить международный опыт, поиграть с другими национальными сборными. Это работа, которая дает плоды. Мне приятно здесь находиться.
— Уже почувствовали
— С появлением этой сборной я уже получил
— Не выбьет ли вас из ритма КХЛ выступление в сборной на Кубке Словакии?
— Нам сказали, что не будут сильно напрягать. Может и хотелось бы потренироваться со своим клубом и подготовиться к
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