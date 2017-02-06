Павел Красковский: Большим стимулом для меня является попадание в первую сборную

По словам форварда, ему приятно находится в команде.

— Вы уже выступали в олимпийской сборной. Что вами это дает?

— Здесь собрана хорошая команда и можно получить международный опыт, поиграть с другими национальными сборными. Это работа, которая дает плоды. Мне приятно здесь находиться.

— Уже почувствовали какие-то изменения в своей игре?

— С появлением этой сборной я уже получил кое-какой опыт. Сейчас вот старясь еще прибавить. Мне очень хочется попасть в национальную команду. Для меня это является большим стимулом. Как нам говорили тренеры, много ребят из этой команды попали в первую сборную. Просто надо стараться и показывать себя. Тогда все получится.

— Не выбьет ли вас из ритма КХЛ выступление в сборной на Кубке Словакии?