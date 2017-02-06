Игроки «Торпедо» провели автограф-сессию

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В мероприятии приняли участие семь хоккеистов: Евгений Рымарев, Евгений Фадеев, Максим Беляев, Александр Шин, Евгений Белухин, Владимир Коротков и Досжан Есиркенов.

Игроки ответили на вопросы журналистов и болельщиков, а затем очень долго раздавали автографы и фотографировались с фанатами.