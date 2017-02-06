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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28672408/
6 февраля 2017, 9:20 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Игроки «Торпедо» провели автограф-сессию

5 февраля, после победного матча с ангарским «Ермаком» во Дворце спорта имени Бориса Александрова прошла открытая пресс-конференция с участием игроков «Торпедо», которая завершилась автограф-сессией.

5 февраля после победного матча с ангарским <span class=error>Ермаком</span> во Дворце спорта имени Бориса <span class=error>Александрова</span> прошла открытая <nobr>пресс-конференция</nobr> с участием игроков <span class=error>Торпедо</span> которая завершилась <nobr>автограф-сессией.</nobr> Увеличить
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В мероприятии приняли участие семь хоккеистов: Евгений Рымарев, Евгений Фадеев, Максим Беляев, Александр Шин, Евгений Белухин, Владимир Коротков и Досжан Есиркенов.

Игроки ответили на вопросы журналистов и болельщиков, а затем очень долго раздавали автографы и фотографировались с фанатами.

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