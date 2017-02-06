Игроки «Торпедо» провели автограф-сессию
5 февраля, после победного матча с ангарским «Ермаком» во Дворце спорта имени Бориса Александрова прошла открытая
пресс-конференция с участием игроков «Торпедо», которая завершилась автограф-сессией.
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В мероприятии приняли участие семь хоккеистов: Евгений Рымарев, Евгений Фадеев, Максим Беляев, Александр Шин, Евгений Белухин, Владимир Коротков и Досжан Есиркенов.
Игроки ответили на вопросы журналистов и болельщиков, а затем очень долго раздавали автографы и фотографировались с фанатами.
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