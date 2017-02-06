К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выезд в Казахстан стал сущим кошмаром для «Ермака». Мало того, что он намотал тысячи километров, так еще и добавил к своей серии два поражений два матча, доведя ее до четырех эпизодов. Причем поражения от «Сарыарки» и «Торпедо» получились довольно ощутимыми.

А ведь ангарская команда еще не выполнила задачу по выходу в плей-офф, и теперь все для нее будет решаться в заключительных матчах чемпионата, которые пройдут дома. Что же касается «Торпедо», то оно уже давно в плей-офф, а в этом матче первым из команд лиги разменяло сотню — набрало в регулярке сто очков. В этом особенно помогли Рымарев, набравший 3 (2+1) очка, Коротков и Жайлауов, отметившиеся 2 (1+1) баллами каждый и Метальников с двумя передачами.

— Мы, к сожалению, провалили полностью первый период, хотя начали неплохо, имели ряд моментов, чтобы открыть счет, — заметил после матча главный тренер «Ермака» Игорь Жилинский. — Но, видимо, уровень мастерства и удача были не на нашей стороне. Потом пошла череда ошибок в обороне, за которые нас соперник наказал. В этой игре, на мой взгляд, в первую очередь сказался уровень мастерства игроков играющих команд. По большей части все наши ошибки, не все без исключения, но большинство, соперник использовал. Мы не смогли это сделать. При таком количестве ошибок тяжело выиграть у такой команды как «Торпедо».

— Скажу, что, несмотря на счет, победа нашей команде далась тяжело, — сказал в свою очередь наставник «Торпедо» Алексей Ждахин. — Я полностью согласен с коллегой, голевых моментов с обеих сторон было создано одинаково. Реализация нас не подвела, хорошая игра.

«Торпедо» — «Ермак» 6:2 (3:0, 2:1, 1:1).

Шайбы:

1:0 — 03:33 Сауторн (Коротков). В большинстве

2:0 — 14:14 Коротков (Далхёйсен, Юшков). В равенстве

3:0 — 18:39 Рымарев (Жайлауов). В равенстве

3:1 — 33:07 Озолиньш (Попов, Мансуров). В равенстве

4:1 — 36:30 Рымарев (Метальников). В равенстве

5:1 — 37:23 Жайлауов (Рымарев, Метальников). В равенстве

6:1 — 48:37 Архипов (Шин, Игнашин). В равенстве

6:2 — 56:28 Леснухин (Федин, Исламов). В равенстве.

Вратари: Иванов — Магарилов

Штраф: 14:4 (0:2, 2:0, 12:2).