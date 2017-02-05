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5 февраля 2017, 20:42 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Рязани» обыграли «Динамо» (Балашиха) в матче чемпионата ВХЛ

Хоккеисты «Рязани» обыграли «Динамо» из Балашихи в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье на льду «Рязани», завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Александр Денежкин (21-я минута), Николай Аверин (40) и Андрей Рукин (60). У «Динамо» отличился Дмитрий Сидляров (28).

Результаты других матчей дня:

«Сарыaрка» (Караганда) — «Сокол» (Красноярск) — 3:2 (буллиты);.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ермак» (Ангарск) — 6:2;.

«Кристалл» (Саратов) — «Рубин» (Тюмень) — техническое поражение «Кристалла»;.

«Буран» (Воронеж) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2;.

«Дизель» (Пенза) — «Зауралье» (Курган) — 3:4.
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