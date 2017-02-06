«Буран» уступил петербургскому «Динамо» в Воронеже
Матч закончился со счетом 1:2.
Хоккеисты «Бурана» проиграли «Динамо» в Воронеже со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата ВХЛ в воскресенье, 5 февраля. Хозяева пропустили две шайбы к началу третьего периода и не смогли отыграться.
«Буран» остался в меньшинстве уже на третьей минуте встречи, но выстоял натиск гостей. Однако вторым шансом «Динамо» уже воспользовалось. После удаления Александра Железнова гости растянули оборону воронежцев. Голкипер Артем Артемьев отразил бросок от синей линии, но Сергей Шестаков на добивании послал шайбу мимо лежащего вратаря — 0:1. Команды играли на высоких скоростях, мгновенно выкатываясь в быстрые контратаки. В одной из них двое нападающих «Динамо» выбежали на одного защитника воронежцев, но не смогли реализовать момент.
Во втором периоде гости продолжили штурмовать ворота «Бурана». Временами команда из
В начале третьего периода «Буран» пропустил вторую шайбу, оставив Кирилла Тамбиева без опеки возле собственных ворот. Однако на 53 минуте хозяева вернули интригу в игру. Три игрока «Бурана» бросились в контратаку, Денис Камаев бросил по воротам, а Дмитрий Антонов с полуметра добил. На последних минутах команда Сергея Карого создала опасный момент, но сравнять счет не успела — «Динамо» увезло из Воронежа три очка.
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