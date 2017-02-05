«Автомобилист» уступил финскому «Йокериту» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет открыли финны на четвертой минуте матча. Гол забил Роопе Талая. В начале второго периода, на 24-й минуте «Автомобилист» сравнял счет (Томми Кивисте), а в конце «Йокерит» снова вышел вперед — на 39-й минуте отличился Вилле Лаюнен. В третьем периоде гости закрепили преимущество. Третью шайбу в ворота «Автомобилиста» на 51-й минуте забил Сакари Салминен.

В следующей домашней игре 14 февраля «Автомобилист» сыграет против новокузнецкого «Металлурга».