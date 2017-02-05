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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28669421/
5 февраля 2017, 20:53 | Хоккей: Россия | "Российская газета"

«Автомобилист» уступил финскому «Йокериту» в матче КХЛ

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» не смогли сдержать натиск финского «Йокерита’в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет открыли финны на четвертой минуте матча. Гол забил Роопе Талая. В начале второго периода, на 24-й минуте «Автомобилист» сравнял счет (Томми Кивисте), а в конце «Йокерит» снова вышел вперед — на 39-й минуте отличился Вилле Лаюнен. В третьем периоде гости закрепили преимущество. Третью шайбу в ворота «Автомобилиста» на 51-й минуте забил Сакари Салминен.

В следующей домашней игре 14 февраля «Автомобилист» сыграет против новокузнецкого «Металлурга».
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