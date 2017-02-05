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5 февраля 2017, 19:32 | Хоккей: Россия | Om1.ru

«Я защищал семью»: защитник «Авангарда» Меньшиков рассказал о драке с игроком «Адмирала»

Из рукопашной схватки омич к радости трибун вышел победителем.

Вчерашний матч «Авангарда» против «Адмирала» запомнился не столько результативными бросками, сколько эффектными драками.

В первом периоде произошло две стычки: сначала защитник Артур Лаута ввязался в бой с Даниилом Курашовым, затем Виталий Меньшиков буквально нокаутировал владивостокского игрока Самвела Мнацяна. Конфликт разгорелся из-за силового приема, который соперник применил к Михаилу Юнькову. Меньшиков решил вступиться за коллегу, скинул краги и набросился с кулаками на Мнацяна.

Поединок по достоинству оценили болельщики. Победитель удалялся на скамейку штрафников под одобрительный гул трибун, демонстрируя эмблему «Авангарда» на своем свитере.

 — Был момент, когда он грубо сыграл против нашего хоккеиста. Я всегда говорю, что никто не имеет права грубить моей семье, а команда — это моя семья. Я вступился на автомате. Ну, а что Мнацян? Он здоровый крепкий парень, здорово провел бой, молодец, — прокомментировал Меньшиков после матча.

Его противник, к слову, повел себя достойно и поздравил победителя.

 — Подрались и подрались. Я не готов был — два месяца не тренировался, вот и все. Сил не хватило. А он молодец, поздравляю, — цитирует владивостокца пресс-служба омского клуба.

Напомним, матч закончился поражением «ястребов» со счетом 1:3. Следующая игра пройдет через 10 дней на выезде, омичи встретятся с ханты-мансийской «Югрой».
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