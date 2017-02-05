«Я защищал семью»: защитник «Авангарда» Меньшиков рассказал о драке с игроком «Адмирала»
Из рукопашной схватки омич к радости трибун вышел победителем.
Вчерашний матч «Авангарда» против «Адмирала» запомнился не столько результативными бросками, сколько эффектными драками.
В первом периоде произошло две стычки: сначала защитник Артур Лаута ввязался в бой с Даниилом Курашовым, затем Виталий Меньшиков буквально нокаутировал владивостокского игрока Самвела Мнацяна. Конфликт разгорелся
Поединок по достоинству оценили болельщики. Победитель удалялся на скамейку штрафников под одобрительный гул трибун, демонстрируя эмблему «Авангарда» на своем свитере.
— Был момент, когда он грубо сыграл против нашего хоккеиста. Я всегда говорю, что никто не имеет права грубить моей семье, а команда — это моя семья. Я вступился на автомате. Ну, а что Мнацян? Он здоровый крепкий парень, здорово провел бой, молодец, — прокомментировал Меньшиков после матча.
Его противник, к слову, повел себя достойно и поздравил победителя.
— Подрались и подрались. Я не готов был — два месяца не тренировался, вот и все. Сил не хватило. А он молодец, поздравляю, — цитирует владивостокца
Напомним, матч закончился поражением «ястребов» со счетом 1:3. Следующая игра пройдет через 10 дней на выезде, омичи встретятся с
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