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4 февраля 2017, 20:17 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ХК «Саров» уступил дома «Ижстали», потерпев шестое подряд поражение в чемпионате ВХЛ

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Сарова» на своем льду уступили ижевской «Ижстали» в регулярном чемпионате ВХЛ.

Субботняя игра в Сарове завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе «Ижстали» шайбы забросили Кирилл Свиязов (1-я минута) и Кирилл Князев (50), у «Сарова» отличился Григорий Мищенко (18).

Следующий матч «Ижсталь» проведет 6 февраля на выезде против казанского «Барса». «Саров», потерпевший шестое поражение подряд, постарается прервать неудачную серию 13 февраля в выездной игре против «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Результаты других матчей дня:

«Барс» (Казань) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:4,

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:0,

«Ариада-НХ» (Волжск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:6.
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