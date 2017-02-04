ХК «Саров» уступил дома «Ижстали», потерпев шестое подряд поражение в чемпионате ВХЛ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сарова» на своем льду уступили ижевской «Ижстали» в регулярном чемпионате ВХЛ.
Субботняя игра в Сарове завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе «Ижстали» шайбы забросили Кирилл Свиязов (1-я минута) и Кирилл Князев (50), у «Сарова» отличился Григорий Мищенко (18).
Следующий матч «Ижсталь» проведет 6 февраля на выезде против казанского «Барса». «Саров», потерпевший шестое поражение подряд, постарается прервать неудачную серию 13 февраля в выездной игре против «Динамо» из
Результаты других матчей дня:
«Барс» (Казань) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:4,
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:0,
«Ариада-НХ» (Волжск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter