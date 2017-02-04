ХК «Саров» уступил дома «Ижстали», потерпев шестое подряд поражение в чемпионате ВХЛ

Субботняя игра в Сарове завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе «Ижстали» шайбы забросили Кирилл Свиязов (1-я минута) и Кирилл Князев (50), у «Сарова» отличился Григорий Мищенко (18).

Следующий матч «Ижсталь» проведет 6 февраля на выезде против казанского «Барса». «Саров», потерпевший шестое поражение подряд, постарается прервать неудачную серию 13 февраля в выездной игре против «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Результаты других матчей дня:

«Барс» (Казань) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:4,

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:0,

«Ариада-НХ» (Волжск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:6.