Сборная России по хоккею разгромила команду Японии в ¼ финала Универсиады

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В составе российской команды шайбы забросили Андрей Ерофеев (20-я и 25-я минуты), Станислав Заборников (35, 46), Роман Кудинов (35), Дмитрий Кириллов (53), Артем Осипов (54), Кирилл Пилипенко (58) и Иван Иванов (59). У японцев отличились Хироси Мацуи (31) и Сигеки Хитосато (33, буллит).

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Канады и Латвии.

Универсиада завершится 8 февраля.