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3 февраля 2017, 9:16 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

Болельщик выиграл 2 миллиона после ставки на победу ХК «Сибирь»

Мужчина поставил миллион рублей на победу новосибирской команды в матче с «Адмиралом», который завершился со счетом 5:1 в пользу «Сибири».

Мужчина поставил миллион рублей на победу новосибирской команды в матче с Адмиралом который завершился со счетом 5:1 в пользу Сибири. Увеличить
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Болельщик выиграл 2 миллиона после ставки на победу ХК «Сибирь», фотографию ставки опубликовала в своем твиттере пресс-секретарь клуба Мария Левинская.

Некий болельщик сделал букмекерскую ставку в 1 миллион рублей на победу новосибирской хоккейной дружины в матче с принципиальным соперником — «Адмиралом» из Владивостока.

«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — написала Левинская.

Мужчина рискнул миллионом рублей, поставив на победу «Сибири» в основное время. Коэффициент составил 2.11. Таким образом, болельщик выиграл 2,11 млн рублей.

Напомним, ХК «Сибирь» победил со счетом 5:1.

«Сибири» осталось провести последний домашний матч регулярного турнира, против «Амура» из Хабаровска. Далее новосибирскую команду ожидают три выездных матча, в которых решится судьба участия в плей-офф. Сейчас «Сибирь» с 79 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. .
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