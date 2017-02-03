К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщик выиграл 2 миллиона после ставки на победу ХК «Сибирь», фотографию ставки опубликовала в своем твиттере пресс-секретарь клуба Мария Левинская.

Некий болельщик сделал букмекерскую ставку в 1 миллион рублей на победу новосибирской хоккейной дружины в матче с принципиальным соперником — «Адмиралом» из Владивостока.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь. ? <a href="https://t.co/Xqn0A4RfPp">pic.twitter.com/Xqn0A4RfPp</a></p>— Maria Levinskaya (@m_levinskaya) <a href="https://twitter.com/m_levinskaya/status/827347911725940737">3 лютого 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — написала Левинская.

Мужчина рискнул миллионом рублей, поставив на победу «Сибири» в основное время. Коэффициент составил 2.11. Таким образом, болельщик выиграл 2,11 млн рублей.

Напомним, ХК «Сибирь» победил со счетом 5:1.