Болельщик выиграл 2 миллиона после ставки на победу ХК «Сибирь»
Мужчина поставил миллион рублей на победу новосибирской команды в матче с «Адмиралом», который завершился со счетом 5:1 в пользу «Сибири».
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Болельщик выиграл 2 миллиона после ставки на победу ХК «Сибирь», фотографию ставки опубликовала в своем твиттере
Некий болельщик сделал букмекерскую ставку в 1 миллион рублей на победу новосибирской хоккейной дружины в матче с принципиальным соперником — «Адмиралом» из Владивостока.
«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — написала Левинская.
Мужчина рискнул миллионом рублей, поставив на победу «Сибири» в основное время. Коэффициент составил 2.11. Таким образом, болельщик выиграл 2,11 млн рублей.
Напомним, ХК «Сибирь» победил со счетом 5:1.
«Сибири» осталось провести последний домашний матч регулярного турнира, против «Амура» из Хабаровска. Далее новосибирскую команду ожидают три выездных матча, в которых решится судьба участия в
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