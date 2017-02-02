Результаты игрового дня МХЛ

«Ладья» в гостях одолела «Омских Ястребов» со счётом 4:3.



«Стальные Лисы» в Магнитогорске обыграли «Авто» — 3:1.



«Белые Медведи» на домашней площадке потерпели поражение от «Ирбиса» со счётом 2:5.



«Снежные Барсы» в Астане взяли верх над «Кузнецкими Медведями» со счётом 3:1.



«Чайка» всухую проиграла «Русским Витязям» на домашней площадке — 0:4.



«Алмаз» в гостях уступил «Локо» со счётом 1:2.



ХК МВД на домашней площадке переиграл «Спартак» со счётом 3:1.



СКА-1946 в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Красной Армии» — 1:3.