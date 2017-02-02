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2 февраля 2017, 23:43 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

2 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.

«Ладья» в гостях одолела «Омских Ястребов» со счётом 4:3.

«Стальные Лисы» в Магнитогорске обыграли «Авто» — 3:1.

«Белые Медведи» на домашней площадке потерпели поражение от «Ирбиса» со счётом 2:5.

«Снежные Барсы» в Астане взяли верх над «Кузнецкими Медведями» со счётом 3:1.

«Чайка» всухую проиграла «Русским Витязям» на домашней площадке — 0:4.

«Алмаз» в гостях уступил «Локо» со счётом 1:2.

ХК МВД на домашней площадке переиграл «Спартак» со счётом 3:1.

СКА-1946 в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Красной Армии» — 1:3.
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