Результаты игрового дня МХЛ
2 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно восемь матчей.
«Ладья» в гостях одолела «Омских Ястребов» со счётом 4:3.
«Стальные Лисы» в Магнитогорске обыграли «Авто» — 3:1.
«Белые Медведи» на домашней площадке потерпели поражение от «Ирбиса» со счётом 2:5.
«Снежные Барсы» в Астане взяли верх над «Кузнецкими Медведями» со счётом 3:1.
«Чайка» всухую проиграла «Русским Витязям» на домашней площадке — 0:4.
«Алмаз» в гостях уступил «Локо» со счётом 1:2.
ХК МВД на домашней площадке переиграл «Спартак» со счётом 3:1.
СКА-1946 в
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