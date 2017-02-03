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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28645408/
3 февраля 2017, 7:58 | Хоккей: Россия | NewsKo

«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд

Пермские хоккеисты будут решать вопрос попадания в зону плей-офф в четырёх оставшихся матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Значительно улучшить своё турнирное положение «Молот-Прикамье» мог сегодня на льду Дворца спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Однако, местный «Нефтяник» остался при своём интересе и не дал возможности усомниться своим поклонникам в притязаниях на продолжение борьбы за «Кубок Братины».

Хозяева льда открыли счёт в конце первого периода, когда на острие атаки оказался защитник Алексей Ермолаев. «Ойлерсы» упрочили своё преимущество уже в дебюте второго отрезка ледового поединка усилиями другого игрока обороны Александра Сорокина — 2:0. Через считанные минуты наконец-то пришёл черёд нападающих, когда форвард пермяков Николай Патрушев сокращает счёт до минимума. Однако, развить успех гостям так и не удалось. Мало того, «Молот-Прикамье» уже в какой раз в нынешнем сезоне получает «гол в раздевалку». За 23 сек. до окончания второго периода «Нефтяник» восстанавливает потерянный было статус-кво — шайбу на свой счёт записывает форвард Максим Хапов. До конца матча результат так и не изменился — «Молот-Прикамье» уступает 1:3.

Впереди пермяков ждёт ещё один гостевой матч. На этот раз в столице Татарстана они скрестят клюшки с казанским «Барсом».

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