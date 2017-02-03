«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение подряд
Пермские хоккеисты будут решать вопрос попадания в зону
плей-офф в четырёх оставшихся матчах регулярного чемпионата ВХЛ.
Значительно улучшить своё турнирное положение «Молот-Прикамье» мог сегодня на льду Дворца спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Однако, местный «Нефтяник» остался при своём интересе и не дал возможности усомниться своим поклонникам в притязаниях на продолжение борьбы за «Кубок Братины».
Хозяева льда открыли счёт в конце первого периода, когда на острие атаки оказался защитник Алексей Ермолаев. «Ойлерсы» упрочили своё преимущество уже в дебюте второго отрезка ледового поединка усилиями другого игрока обороны Александра Сорокина — 2:0. Через считанные минуты
Впереди пермяков ждёт ещё один гостевой матч. На этот раз в столице Татарстана они скрестят клюшки с казанским «Барсом».
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