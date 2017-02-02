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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28645232/
2 февраля 2017, 22:04 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

«Спутник» одержал победу над «Барсом»

«Спутник» на выезде одержал победу над «Барсом» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 3:1.

Этот результат позволил команде из Нижнего Тагила выйти на четвертое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ариада-НХ» (Волжск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

Голы: Полюдов — 6 (Хабаров), 2:04 — 0:1. Панасенко — 4 (Князев, А. Иванов), 14:02 — 0:2. Дьяков — 2 (Кальной, Бикмуллин), 23:01 — 1:2. Реунов — 1 (Свиязов, Маслюков), 37:22 — 1:3. Кочуров — 5, 40:25 — 1:4.

Вратари: Енюшин (Анаркулов, 14:02) — Костенко.

Судья: Мальцев.

2 февраля. Волжск. Ледовый комплекс «Ариада».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

Голы: Ермолаев — 5 (Байкеев), 16:53 — 1:0. Сорокин — 2 (Коньков), 25:35 — 2:0. Патрушев — 1 (Абрамов), 27:54 — 2:1. Хапов — 13 (Ядроец, Насыбуллин), 39:37 — 3:1.

Вратари: Ярославлев — Петров (57:18).

Судьи: Демура, Парфенов.

2 февраля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Саров» (Саров) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

Голы: Гришин — 5 (Дубровский, Емелин), 9:00 — 0:1. Черкасов — 13 (Гордеев), 19:32 — 0:2. Фахрутдинов — 3 (Горошанский, Коннов), 27:26 — 1:2. Другов — 2 (бол., Гришин, Емелин), 29:19 — 1:3. Другов — 2 (бол., Гришин, Гордеев), 40:35 — 1:4. Другов — 2 (бол., Гришин, Дубровский), 47:11 — 1:5.

Вратари: Тихомиров (Мольков, 40:35) — Федотов.

Судьи: Батурин, Смагин.

2 февраля. Саров. Ледовый дворец «Саров».

«Барс» (Казань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Голы: Гасников — 8 (Шакуров), 24:39 — 0:1. Пайгин — 4, 44:39 — 1:1. Курепанов — 6, 46:46 — 1:2. Шакуров — 7 (Кунгурцев, Гасников), 48:38 — 1:3.

Вратари: М. Сидоров — Перевозчиков.

Судьи: Степучев, Шерер.

2 февраля. Казань. «Татнефть Арена».
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