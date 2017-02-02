«Красная Армия» обыграла «СКА-1946» и вышла в лидеры

Эта победа позволила столичной команде выйти в лидеры Западной конференции.

МХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Омские ястребы» (Омск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)

Голы: Юмангулов — 10 (бол., Поляничев, Валиуллов), 3:30 — 0:1. Грошев — 8 (Калинин), 3:57 — 0:2. Ковалев — 39 (А. Манукян, Третьяков), 19:44 — 1:2. Третьяков — 17, 24:37 — 2:2. А. Юмангулов — 10 (бол., Минеев), 31:04 — 3:2. Юмангулов — 10 (бол., Валиуллов, Сулейманов), 47:34 — 3:3. Грошев — 9 (Юмангулов), 54:55 — 3:4.

Вратари: Новицкий (Лобачев, 3:57, 59:30) — Отпущенников.

Судья: Батурин.

2 февраля. Омск. «Арена Омск».

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Голы: Авраменко — 18 (Швырев, Коробкин), 1:41 — 1:0. Климов — 2 (Митякин), 6:02 — 1:1. Швырев — 14 (Янчевский, Токарев), 36:35 — 2:1. Юмангулов — 10 (бол., Швырев, Янчевский), 42:16 — 3:1.

Вратари: Лозебников — Гросс.

Судьи: Томилов, Фатихов.

2 февраля. Магнитогорск. «Арена Металлург».

«Белые медведи» (Челябинск) — «Ирбис» (Казань) — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2).

Голы: Расулов — 18 (Сошнин, Самсонов), 20:48 — 0:1. Кара — 7 (Баин, Ситдиков), 22:17 — 0:2. Карпухин — 4 (Кобяков, Афонасьевский), 22:36 — 1:2. Баин — 6 (Богатов, Редков), 30:47 — 1:3. Юмангулов — 10 (бол., Лавриненко, Шипин), 38:46 — 2:3. Шабанов — 6 (Самсонов, Расулов), 46:42 — 2:4. Юмангулов — 10 (бол., Самсонов, Шабанов), 58:50 — 2:5.

Нереализованный буллит: Шипин (58:23, Белые медведи).

Вратари: Подскребалин — Каляев.

Судьи: Макашов, Тренкачев.

2 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им ЗТР В. К. Белоусова.

«Снежные барсы» (Астана) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Голы: Ар. Ананичев — 14 (Ал. Ананичев), 29:20 — 1:0. Гурков — 5 (Мельников), 47:00 — 2:0. Рубан — 11 (Максюков, Жидких), 53:41 — 2:1. Гурков — 6 (Ал. Ананичев, Танимов), 57:36 — 3:1.

Вратари: Каратаев — Старостин (Югов, 47:00, 59:08).

Судья: Сироткин.

2 февраля. Астана. «Барыс-Арена».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Русские витязи» (Чехов) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Голы: Шевченко — 8 (Плехов, Ануфриев), 12:40 — 0:1. Юмангулов — 10 (бол., Киценко, Скуматов), 22:43 — 0:2. Скуматов — 7 (Бочкарев, Леонов), 33:36 — 0:3. Чуйков — 4 (Верба), 45:43 — 0:4.

Вратари: Суханов (Иноземцев, 45:43) — Дорожко.

Судья: Мисюрь.

2 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В. С. Коноваленко.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Голы: Шепитько — 12 (А. Волков, Жигалов), 8:22 — 1:0. Юмангулов — 10 (бол., Силаев, Огиенко), 16:57 — 1:1. Крашенинников — 5 (А. Алексеев), 30:03 — 1:2. Мещеряков — 12 (Попугаев, Каштанов), 52:07 — 1:3.

Вратари: Мельничук (58:16) — Самойлов.

Судьи: Бирин, Самарин.

2 февраля. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

«Локо» (Ярославль) — «Алмаз» (Череповец) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Голы: Лощенко — 24 (Юшкевич, Колесников), 15:31 — 0:1. Юмангулов — 10 (бол., Калинин, Кудрявцев), 26:19 — 1:1. Юмангулов — 10 (бол., Иванов, Ковалев), 30:48 — 2:1.

Вратари: Коновалов — Артамкин (39:48 — 40:00, 59:18).

Судьи: Комаров, Юдаков.

2 февраля. Ярославль. УКРК «Арена 2000».

«МХК МВД» (Балашиха) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).

Голы: Юмангулов — 10 (бол., Широченко), 23:49 — 1:0. Читава — 5 (Бешаров), 26:43 — 2:0. Морозов — 2 (Пушкарев), 32:58 — 2:1. Читава — 6 (Андреев), 33:55 — 3:1.

Вратари: Кузнецов — Сковронский.

Судьи: Бакин, Кислов.

2 февраля. Балашиха. «Арена Балашиха».