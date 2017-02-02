«Автомобилист» не сумел взять реванш у минского «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» второй раз кряду уступил минскому «Динамо». 1 февраля «шоферы» на своем льду проиграли со счетом 2:3, передает «Уралинформбюро».

Уральские хоккеисты первыми открыли счет — голкипера гостей огорчил Евгений Чесалин. Однако затем екатеринбуржцы в течение получаса получили 3 гола в свои ворота. За 12 секунд до финальной сирены Михал Чайковски сократил отставание до минимума, но спасти матч не удалось.

«Мы настраивались на победу, потому что очки нам необходимы. Но проиграли хорошей и мастеровитой команде. Все-таки они смогли реализовать свое численное преимущество, мы, конечно, тоже забросили, но уже в самом конце игры. На самом деле, имели довольно много меньшинства, но наши бригады, которые работают над этим моментом каждый день, не смогли ничего создать», — посетовал после игры наставник «шоферов» Владимир Крикунов.

До финиша регулярного чемпионата КХЛ, который завершится 18 февраля, «Автомобилисту» остается провести 5 матчей. От 8 места, гарантирующего участие в плей-офф сезона, он сейчас отстает на 8 очков.